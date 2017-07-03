МВД прекратило уголовное дело в отношении бывших сотрудников БВА-Банка Константина Сергутина и Владимира Щербакова, а также предпринимателя Александра Домрачева. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что следственные действия прекращены «за отсутствием состава преступления». Фигуранты дела могут потребовать компенсацию материально и морального вреда за незаконное преследование и 16 месяцев, проведенных под домашним арестом.

Дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой) возбудили в 2014 году. Как предполагалось, через БВА-банк из России незаконно вывели более 10 млрд рублей.

По версии следствия, поставщики зарубежного сырья для ФГУП «Гознак» завышали цены на сырье, подделывая документы, и таким образом выводили деньги из страны. Лидером группы считали основного владельца БВА-Банка Владимира Щербакова, Константин Сергутин был председателем правления банка, а Александр Домрачев владел заключавшими с «Гознаком» контракты компаниями-посредниками.

Сергутина и Домрачева арестовали и поместили под домашний арест в феврале 2015 года, Щербакову удалось скрыться, позднее его объявили в международный розыск.

В то же время руководители «Гознака» утверждали, что никакого ущерба предприятию нанесено не было, а Сергутин и Домрачев все обвинения отрицали.

Как выяснил Republic, Щербаков также был бенефициаром двух структур, которые оказывались единственными поставщиками нового оборудования во время двух реформ кассовых аппаратов в России – компаниий «Безант» (первая реформа в середине двухтысячных) и «РИК».

Депутат Госдумы Андрей Луговой заявлял: «Какая-то группа лиц за счет правильных решений [речь идет о реформах кассовых аппаратов], которые мы приняли, обогащается. Сумма обогащения составляет десятки миллиардов рублей».

Republic установил, что совладельцами БВА-Банка были полные тезки как минимум восьми человек, связанных как с компанией «Безант», так и с аффилированными с ним структурами. Эта же группа компаний связана и с производителем новых фискальных накопителей.