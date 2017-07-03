С конца февраля 2017 года иностранные инвесторы вывели из российских акций более $1,6 млрд, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), пишет «Коммерсантъ».

Как отмечается, инвесторы продолжают сокращать вложения в фонды, ориентированные на российский рынок. По основанным на информации «Ренессанс Капитала» оценкам газеты, в период с 21 по 28 июня из таких фондов вывели более $83 млн.

В то же время EPFR отчитывается об увеличении инвестиций в активы других развивающихся стран. Так, с 26 июня по 2 июля фонды таких рынков привлекли почти $1,9 млрд, а за четыре месяца – почти $28 млрд. Российский рынок акций оказался среди «аутсайдеров».

Издание уточняет, что больший объем средств российские фонды теряли только более чем три с половиной года назад, когда с августа 2013 российские фонды за семь месяцев потеряли $2,47 млрд.

Главное причина – неоправдавшиеся ожидания инвесторов относительно сближения России и США. Также упоминается конфликт «Роснефти» и АФК «Система», падение цен на нефть и низкая эффективность соглашения ОПЕК о снижении нефтедобычи.