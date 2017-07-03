Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, принадлежащий семье министра сельского хозяйства Александра Ткачева, арендовал склад для хранения продуктов питания в подмосковном комплексе Springs Park. Об этом пишут «Ведомости».

Гендиректор комплекса Евгений Хворостина рассказал изданию, что компания начнет продавать свою продукцию в Москве и области, так как «федеральному игроку необходимо присутствовать в Московском регионе».

По его словам, комплекс откроет распределительный центр в июле, и «вскоре» начнутся переговоры о поставках с местными торговыми сетями. Других подробностей Хворостина не сообщил.

В апреле 2017 года холдинг семьи Ткачева вошел в число крупнейших по стране, заняв четвертое место. За год предприятие расширило свои территории до 640 тысяч гектаров. Компания также находится в топ-5 производителей сахара.

Комплекс в 1993 году создал отец министра сельского хозяйства и бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Предприятие, акционером которого числится брат Ткачева Алексей, считается одним из крупнейших в южных регионах.