Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, принадлежащий семье министра сельского хозяйства Александра Ткачева, арендовал склад для хранения продуктов питания в подмосковном комплексе Springs Park. Об этом пишут «Ведомости».
Гендиректор комплекса Евгений Хворостина рассказал изданию, что компания начнет продавать свою продукцию в Москве и области, так как «федеральному игроку необходимо присутствовать в Московском регионе».
По его словам, комплекс откроет распределительный центр в июле, и «вскоре» начнутся переговоры о поставках с местными торговыми сетями. Других подробностей Хворостина не сообщил.
В апреле 2017 года холдинг семьи Ткачева вошел в число крупнейших по стране, заняв четвертое место. За год предприятие расширило свои территории до 640 тысяч гектаров. Компания также находится в топ-5 производителей сахара.
Комплекс в 1993 году создал отец министра сельского хозяйства и бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Предприятие, акционером которого числится брат Ткачева Алексей, считается одним из крупнейших в южных регионах.
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