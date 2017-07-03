Временно исполняющей обязанности генерального директора «Почты России» назначена Ольга Осина. Об этом в твиттере сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

https://twitter.com/nnikiforov/status/881745478081282048

До этого Осина занимала в почтовом операторе должность первого заместителя гендиректора. О том, что она временно возглавит «Почту России», ранее сообщали источники RNS.

Контракт предыдущего руководителя «Почты» Дмитрия Страшнова истек 1 июля. Источники РБК ранее рассказали, что продлять контракт со Страшновым не будут.

Осенью 2016 года прокуратура просила завести в отношении Страшнова уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Его обвиняли в незаконном получении премии в размере 95,4 млн рублей. У Страшнова требование прокуратуры вызвало удивление, и вернуть деньги он отказался.

Страшнов стал генеральным директором «Почты России» в 2013 году. С 2009 по 2013 год он занимал руководящие должности в российском отделении холдинга Tele2.