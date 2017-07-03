PR-директор «Мегафона» Петр Лидов покинет компанию 1 августа. Об этом сказано в заявлении гендиректора «Мегафона» Сергея Солдатенкова, опубликованном в телеграме.

«Петр покидает “МегаФон” с 1 августа. Об этом сроке мы договорились с ним в конце мая, когда он сообщил мне о своем желании уйти из компании в связи с переходом на другую работу», – пояснил Солдатенков.

Сообщения об уходе Лидова из-за твита «о малолетних дегенератах» он назвал спекуляциями.

Ранее знакомые Лидова рассказали «Ведомостям», что оператор ищет замену PR-директору, пока тот находится в отпуске. По их словам, «последней каплей» стал твит Лидова, где он назвал участников митинга 12 июня «малолетними дегенератами». Позднее он удалил это сообщение и принес извинения.

Заметка дополняется.