Федеральная налоговая служба (ФНС) получила возможность блокировать VPN-сервисы и анонимайзеры. Соответствующая норма имеется в совместном приказе Роскомнадзора, МВД, Роспотребнадзора и ФНС, зарегистрированном Минюстом 27 июня. Внимание на документ обратили «Известия».

В приказе прописаны критерии,согласно которым ведомства оценивают данные сайтов, которые затем могут быть включены в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора. Что касается ФНС, ей разрешено блокировать сайты онлайн-казино и ресурсы с программами, помогающими получить доступ к интернет-казино. Поскольку любой способ обхода блокировок может быть использован для получения доступа к онлайн-казино, то ФНС может блокировать все сервисы анонимизации.

При этом закон о запрете средств обхода интернет-блокировок в России пока не принят. 23 июня он прошел только первое чтение в Госдуме. Провайдеров, которые откажутся ограничить доступ к анонимайзерам, предлагается штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей.

Директор ФСБ Александр Бортников, по данным РБК, на закрытом правительственном часе в Госдуме просил депутатов ускорить принятие законопроекта о запрете анонимайзеров.

В ФНС и Роскомнадзоре не прокомментировали ситуацию с приказом.