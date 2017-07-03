Употребление вина положительно отразится на здоровье россиян и демографической ситуации в стране. Об этом в интервью НТВ рассказал глава Минсельхоза Александр Ткачев.

«Мы – страна, пьющая крепкие алкогольные напитки: водка, самогон и так далее. Это все забирает здоровье, жизни людей, а это [употребление вина] изменит ситуацию, в том числе демографическую. И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону», – пояснил он.

По мнению министра, во всем нужна мера: «Можно и воды ведро выпить и умереть». Однако, как добавил Ткачев, население уже начало разбираться в вине, интересоваться им.

«Отечественное производство вина, винограда у нас растет, у нас уже очень качественные вина появились, они дешевле гораздо, чем итальянские, французские. Мы закладки по винограду увеличиваем с каждым годом на 50%, есть господдержка, есть востребованность этого продукта», – подчеркнул он.

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По данным Росстата, в 2016 году доля вина и винодельческой продукции (без учета игристых вин) на отечественном рынке осталась на уровне предыдущего года – 6% и 10,5% соответственно. Доля пива снизилась с 40,4% до 39,9%, а доля водки – выросла с 38,2% до 38,9%.