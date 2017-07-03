Представители бизнеса «могут быть спокойны» за макроэкономическую ситуацию в России. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает «Прайм».

«Инфляция будет умеренной, уровень безработицы будет низкий, долг будет минимальный», – заверил он.

В правительстве не ожидают «потрясений», отметил вице-премьер. Он напомнил, что дополнительные доходы от продажи нефти не тратятся, а идут в резервные фонды.

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Минфин ранее оценивал объем дополнительных нефтегазовых доходов в 2017 году в 623 млрд рублей.

По прогнозам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, курсы доллара и евро сохранятся в районе 60 и 68 рублей соответственно. Он счел «обоснованным» прогноз по цене на нефть на уровне $40 за баррель в следующие три года.