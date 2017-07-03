Федеральная налоговая служба (ФНС) не получала права ограничивать доступ к VPN-сервисам и анонимайзерам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает RNS.

Как пояснили в ФНС, служба «не обладает правом “блокировки” программ», позволяющих получить доступ к тому или иному сайту. В ведомстве подчеркнули, что выносят решения только по сайтам, где содержится запрещенная к распространению в России информация, «в том числе где содержатся такие программы».

В ФНС также указали, что соответствующий приказ, касающийся работы службы, вступает в силу с 10 июля, а не 27 июня, сообщает телеканал «Дождь».

Ранее 3 июля газета «Известия» обратила внимание на совместный приказ Роскомнадзора, МВД, Роспотребнадзора и ФНС, зарегистрированный в Минюсте 27 июня. В нем говорилось, что налоговики имеют право требовать блокировки сайтов онлайн-казино и ресурсов, где содержатся программы, помогающие получить доступ к интернет-казино. В издании сделали вывод, что ФНС может блокировать все сервисы анонимизации, так как любой способ, помогающий обходить интернет-блокировки, может быть использован для получения доступа к онлайн-казино.

В Госдуме на рассмотрении находится законопроект о запрете средств обхода интернет-блокировок в России. Первое чтение документ прошел 23 июня.