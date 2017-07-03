Иран подписал контракт на $5 млрд c французской Total и китайской нефтяной компанией на разработку газового месторождения. Об этом сообщает AP.

Как уточняет агентство, это первая сделка такого уровня после отмены санкций в 2015 году.

Речь идет о прибрежном месторождении Южный Парс, которое Иран делит с Катаром. Власти ожидают, что добыча газа в результате сделки увеличится с 540 до 600 млн кубических метров.

Начало промышленной эксплуатации месторождения намечено на 2020 год, уточняет ТАСС.

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Южный Парс – крупнейшее месторождение газа в мире. По оценкам, его запасы составляют 13,8 трл кубометров.

В декабре 2016 года «Газпром нефть» и Национальная нефтяная компания Ирана (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по работе на двух месторождениях исламской республики. Отмечалось, что стороны впоследствии могут заключить контракт на разработку и добычу нефти на этих участках.