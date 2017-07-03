Судьбу президента Сирии Башара Асада должна решить Россия. Такую оценку высказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, пишет Foreign Policy со ссылкой на неназванные дипломатические источники.

По словам собеседников издания, Тиллерсон также подчеркнул, что задачи США в Сирии ограничиваются борьбой с «Исламским государством». Как указывает Foreign Policy, тем самым госсекретарь показал, что недавние военные действия США в Сирии были направлены не на ослабление позиций Асада, а на решение кратковременных тактических вопросов (защита американских военных и сдерживание применения химического оружия). Кроме того, Вашингтон отходит от принципов Женевского соглашения, которое, среди прочего, предполагало уход Асада с поста президента.

В Госдепартаменте отказались от комментариев по поводу «личной дискуссии» Тиллерсона с Гутеррешем. Однако представитель ведомства подчеркнул, что США продолжают «придерживаться Женевского процесса» и поддерживают процесс урегулирования ситуации в Сирии, который предусматривает, что политическое будущее в республике зависит от волеизъявления ее граждан.

До этого в США настаивали, что Асад должен подать в отставку. Как напоминает Foreign Policy, около трех месяцев назад Тиллерсон объяснял, что президент Сирии должен покинуть свой пост из-за обвинений в применении химического оружия.

Смягчение позиции Вашингтона по Сирии произошло в преддверии первой личной встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Ожидается, что она пройдет на саммите G-20 в Гамбурге 7–8 июля.

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