На прошлой неделе было объявлено, что в мировой топ-25 интернет-персон по версии Time впервые вошел россиянин. Легко было догадаться, что этим человеком стал блогер и политик, самопровозглашенный кандидат в президенты Алексей Навальный. Возможно, под влиянием этого события (хотя, быть может, и вне данного контекста) резко активизировались обсуждения всемирно-исторической роли Алексея Анатольевича. Если раньше его враги без всякого на то основания сравнивали его с Гитлером, а многие другие, включая и некоторых его сторонников, – с Ельциным, то в последние дни весьма заметные в оппозиционных (или, точнее будет сказать, диссидентских) кругах люди быстро поляризуются в своем отношении к новому вождю протеста. Так, Альфред Кох призывает всех полностью довериться господину Навальному просто потому, что основная задача сегодня – «свалить Путина», а кто придет ему на смену, непринципиально. Напротив, Илья Пономарев обращает внимание на слабые стороны и авторитарные наклонности «безальтернативного лидера оппозиции».

Не имея никаких властных амбиций и относящийся к отечественной политике как человек, уже несколько лет наблюдающий ее издалека, я хотел бы представить довольно отстраненный взгляд на проблему.