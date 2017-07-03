Российская экономика в 2017 году вырастет на 1,3%. Об этом сообщили опрошенные Reuters эксперты, результаты исследования приводит РБК.

В предыдущем месяце аналитики утверждали, что к концу года ВВП вырастет на 1,4%. По итогам 2018 года российская экономика увеличится на 1,7%. Как пояснили экономисты, низкие темпы роста ВВП связаны со слабой и неравномерной динамикой восстановления экономики.

Рост реальных зарплат к концу 2017 года составит 2,9%, уверены эксперты. Курс доллара до конца года, по их прогнозам, будет варьироваться в диапазоне 59,5–60 рублей.

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Минэкономразвития прогнозирует увеличение ВВП на 2%, Центробанк – на 1–1,5%, а Минфин на 1,5–2%. Международное рейтинговое агентство Moody's пообещало российской экономике рост на 1,5%.

ВВП России в мае вырос на 3,1% в годовом выражении, отчиталось Минэкономразвития. По оценкам ведомства, за первые пять месяцев экономика выросла на 1,3%.