Повторно использованный космический грузовик Dragon вернулся на Землю после отстыковки от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает компания SpaceX.

https://twitter.com/SpaceX/status/881848513952309248

Грузовая капсула выпустила парашюты и приводнилась в Тихом океане. Dragon доставил с МКС 1,9 тонны груза, в основном результаты научных экспериментов и образцы технологических разработок.

SpaceX запустила грузовик 4 июня с помощью ракеты-носителя Falcon 9. На борту Dragon находились 2,7 тонны груза, в том числе продовольствие и материалы для проведения более 250 научных экспериментов.

В конце марта SpaceX впервые запустила ракету-носитель Falcon 9 с уже использовавшейся первой ступенью. После запуска эта ступень снова успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.