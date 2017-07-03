Повторно использованный космический грузовик Dragon вернулся на Землю после отстыковки от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает компания SpaceX.
https://twitter.com/SpaceX/status/881848513952309248
Грузовая капсула выпустила парашюты и приводнилась в Тихом океане. Dragon доставил с МКС 1,9 тонны груза, в основном результаты научных экспериментов и образцы технологических разработок.
SpaceX запустила грузовик 4 июня с помощью ракеты-носителя Falcon 9. На борту Dragon находились 2,7 тонны груза, в том числе продовольствие и материалы для проведения более 250 научных экспериментов.
В конце марта SpaceX впервые запустила ракету-носитель Falcon 9 с уже использовавшейся первой ступенью. После запуска эта ступень снова успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.
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