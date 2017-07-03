Правительство России постановлением запретило оставлять детей до 7 лет в автомобилях без взрослых. Документ опубликован на сайте правительства.
Инициативой также запрещается перевозка детей до 7 лет без автокресла. Детей старшего возраста разрешается пристегивать ремнями безопасности или «детскими удерживающими системами».
Согласно прошлой норме, детей до 12 лет должны были перевозить с использованием «детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней».
Под эту норму, в частности, подпадали адаптеры для встроенных ремней ФЭСТ. В Росстандарте их ранее признали не соответствующими требованиям безопасности. Компания подала в суд на это решение.
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