Правительство России постановлением запретило оставлять детей до 7 лет в автомобилях без взрослых. Документ опубликован на сайте правительства.

Инициативой также запрещается перевозка детей до 7 лет без автокресла. Детей старшего возраста разрешается пристегивать ремнями безопасности или «детскими удерживающими системами».

Согласно прошлой норме, детей до 12 лет должны были перевозить с использованием «детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней».

Под эту норму, в частности, подпадали адаптеры для встроенных ремней ФЭСТ. В Росстандарте их ранее признали не соответствующими требованиям безопасности. Компания подала в суд на это решение.