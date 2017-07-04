В конце прошлой недели Россию посетил американский дипломат, бывший глава Госдепартамента Генри Киссинджер. Это произошло за неделю до первой встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В мае Киссинджеру исполнилось 94 года. Почему посредником между президентами может стать именно он?

Киссинджера прочили на роль посредника еще в конце 2016 года: со ссылкой на неофициальные источники СМИ утверждали, что он работает над планом по нормализации отношений. Якобы этот план предусматривал «размен» по украинскому вопросу – согласие США признать Крым российским, если Россия прекратит поддержку сепаратистов в Донбассе. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, впрочем, утверждает, что в ходе последнего визита речь о посредничестве не шла, встреча – продолжение давних многолетних контактов. Путин и Киссинджер, по его словам, просто «по традиции воспользовались совпадением в графиках».

Политики действительно давно знакомы. Об их первой встрече еще в Петербурге в первой половине 1990-х Путин рассказывал в одном из интервью, опубликованных в книге «От первого лица»:

«Мы сели в машину и поехали в резиденцию. По дороге он меня расспрашивал, откуда я взялся, чем занимался, – вспоминал он (эпизод относился к тому времени, когда Путин работал в Санкт-Петербурге). – Такой любопытный дед. Кажется, что спит на ходу, а на самом деле все видит и слышит».

Если верить Путину, тогда они в определенной степени сошлись во взглядах на распад СССР. Бывший госсекретарь якобы заявил Путину, что «Советский Союз не должен [был] так быстро уходить из Восточной Европы», поскольку это увеличивало риск «нежелательных последствий». Путин в разговоре также с сожалением рассуждал об «утраченных позициях Советского Союза в Европе».