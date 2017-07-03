В первичный перечень алкоголя для продаж в интернете включат пиво и российские вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. Об этом сообщили RNS в Минфине.

Зарубежные вина и другие спиртные напитки предполагается продавать в онлайн-магазинах только в случае реализации пилотного проекта и не ранее, чем с 1 июля 2018 года. При этом дата начала пилотного проекта все еще не определена, а соответствующий законопроект предполагается внести в Госдуму до конца 2017 года.

Планируется, что онлайн-продажи спиртного будут осуществляться через сайты, включенные в специальную доменную зону ЕГАИС. Администрировать эту зону будет Росалкогольрегулирование, и без лицензии на реализацию алкоголя через интернет продавцы не смогут попасть в эту зону. При доставке заказа покупатель должен будет предъявить паспорт, а время онлайн-продаж ограничат так же, как и в офлайне.

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Дистанционная торговля алкоголем в России запрещена постановлением правительства от 2007 года. В августе 2015 года в Минпромторге предложили отменить запрет, в 2016 году вопросом занялось Минэкономразвития.