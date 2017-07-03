В первичный перечень алкоголя для продаж в интернете включат пиво и российские вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. Об этом сообщили RNS в Минфине.

Зарубежные вина и другие спиртные напитки предполагается продавать в онлайн-магазинах только в случае реализации пилотного проекта и не ранее, чем с 1 июля 2018 года. При этом дата начала пилотного проекта все еще не определена, а соответствующий законопроект предполагается внести в Госдуму до конца 2017 года.

@widget type=post-embed id=74200

Заметка дополняется.