В первичный перечень алкоголя для продаж в интернете включат пиво и российские вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. Об этом сообщили RNS в Минфине.
Зарубежные вина и другие спиртные напитки предполагается продавать в онлайн-магазинах только в случае реализации пилотного проекта и не ранее, чем с 1 июля 2018 года. При этом дата начала пилотного проекта все еще не определена, а соответствующий законопроект предполагается внести в Госдуму до конца 2017 года.
Заметка дополняется.
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