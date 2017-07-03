У клиентов «Рокетбанка» возникли сложности при снятии наличных через банкоматы и проведении платежей по картам. Об этом сообщает RNS со ссылкой на службу поддержки финансовой организации.

«Уже разбираемся, в чем дело. Простите за неудобство», – заявили в банке.

Причины, по которым в работе карт «Рокетбанка» возникли сложности, не уточняются. В пресс-службе финансовой группы «Открытие», которой принадлежит банк, пока не прокомментировали ситуацию.

«У нас были краткосрочные технические сложности с процессингом. В настоящее время они устранены, обслуживание клиентов ведется в обычном режиме. От имени “Рокетбанка” приношу извинения всем, кого затронули неполадки», – позднее объяснил директор по коммуникациям банка Алексей Колесников.

Группа «Открытие» согласилась купить «Рокетбанк» в апреле 2016 года. В начале того же года у клиентов «Рокетбанка» возникли проблемы из-за финансовых сложностей банка «Интеркоммерц», лишенного лицензии в феврале 2016-го. Именно на базе «Интеркоммерца» в середине 2013 года был запущен «Рокетбанк».

«Рокетбанк» – один из первых в России виртуальных банков. Такая организация представляет собой мобильное приложение, которое оказывает банковские услуги с помощью финансовых организаций – партнеров.