«Роснефть» предложила ExxonMobil купить доли в нескольких проектах, в том числе в Русском месторождении на Ямале. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в компании и федерального чиновника.

Размер предложенной доли в Русском не называется. Отмечается, что «Роснефть» предложила американской компании доли еще в трех проектах. О каких именно месторождениях идет речь, собеседники издания не уточняют.

Как отметил один из источников РБК, «Роснефть» предложила долю в Русском не только Exxon, но и другим партнерам. Представитель ExxonMobil отказался от комментариев.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) изданию заявили, что пока не получали ходатайства о сделке с ExxonMobil. В «Роснефти» отказались комментировать переговоры с американской компанией и пояснили, что готовы предложить зарубежным инвесторам перспективные и действующие проекты, в том числе, на месторождениях Западной и Восточной Сибири.

В апреле Минифин США запретил ExxonMobil работать над совместными проектами с «Роснефтью» в России. В ведомстве подчеркивали, что не позволят ни одной американской компании работать в обход санкций.

О том, что Exxon обращалась в американский Минфин с просьбой разрешить ей работать с «Роснефтью», ранее сообщала The Wall Street Journal. Как отмечалось, Exxon хотела бурить скважины в местах, где ей запрещено это делать из-за санкций. В частности, речь шла о Черном море.

ExxonMobil и «Роснефть» в 2012 году подписали документ, согласно которому американская компания, среди прочего, могла заниматься разработкой российского шельфа в Черном море.