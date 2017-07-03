Автомобиль наехал на толпу пешеходов возле аэропорта Логан в Бостоне. Об этом сообщает BBC News.

По данным полиции, есть пострадавшие c травмами «различной серьезности». The Boston Globe сообщает, что пострадали как минимум девять человек.

Как передает BBC News, автомобиль, наехавший на пешеходов, принадлежит городскому такси Бостона. Следователи считают, что причиной инцидента могла стать ошибка оператора, пишет The Boston Globe. Водитель остался на месте происшествия, его допрашивает полиция.

Позднее стало известно, что в результате происшествия пострадали десять человек. Нет никакой информации о том, что авария была преднамеренной, подчеркнули в полиции. Инцидент не рассматривается как теракт, добавили полицейские.