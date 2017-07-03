Главу чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомеда Джабраилова объявили в розыск по делу о незаконном обналичивании одного миллиарда рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Чечни.

«В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.

По версии ведомства, глава чеченского отделения Сбербанка был организатором создания 12 фирм-однодневок, зарегистрированных «на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности». Эти фирмы открывали расчетные счета в Сбербанке, через которые незаконно обналичивали деньги, заявили в МВД.

«Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн рублей», – подчеркнули в ведомстве.

При этом отмечается, что Джабраилова подозревают «в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств». По материалам прокурорских проверок расследуется еще восемь уголовных дел по части 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), добавили в МВД.

О том, что Джабраилова объявили в федеральный розыск, ранее сообщал «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источники. Издание писало, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов («Лорд») потребовал от руководителя чеченского отделения Сбербанка 30 млн рублей. Как отмечалось, это требование Даудов озвучил в кабинете первого зампредседателя правительства Якуба Закриева в присутствии замминистра внутренних дел республики Апти Алаудинова и генпрокурора Чечни Шарпуди Абдул-Кадырова.

По данным собеседников издания, высокопоставленные чиновники «должны были стать гарантом того, что в случае отказа против руководителя чеченского отделения Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова будет возбуждено уголовное дело по подозрению “в пособничестве боевикам”».

«Кавказ.Реалии» писал, что Джабраилов отказался выдать названную сумму и ушел в отпуск, но сразу после отъезда из Чечни его объявили в розыск.

Позднее в Сбербанке заявили о проверке информации о том, что Даудов требовал от Джабраилова 30 млн рублей. В банке отметили, что пока не могут прокомментировать эти данные.