Второго июля жители Центральной России окончательно лишились надежды. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью RT заявил, что лета в этом году мы, скорее всего, не дождемся, температура воздуха в Москве и Подмосковье вряд ли будет подниматься даже до +25. Выходные в российской столице выдались не слишком приятными: град, ливни, сильный ветер, многочисленные предупреждения метеослужб об опасной погоде. Глава Гидрометцентра России поспешил успокоить москвичей и предположил, что в конце июля все же будут теплые дни, но тут же признался, что такой долгосрочный прогноз не может быть надежным.

Грустные пророчества синоптиков вызывают ассоциации с «годом без лета» – самым холодным за последние столетия. Двести один год назад, в 1816-м, на территории США в летние месяцы выпадал град и снег, в Европе шли холодные дожди и бури, а в мае и августе температуры мало чем отличались от зимних. Это было худшее лето, которое мы сегодня можем себе представить. Но, как ни странно, даже в нем можно найти плюсы.

Весной 1815 года, за несколько недель до битвы при Ватерлоо и конца Наполеоновских войн, на острове Сумбава в Тихом океане произошло событие, изменившее глобальную историю. Пятого апреля дремавший до этого вулкан Тамбора произвел сильный взрыв, который услышали люди почти за 1,5 тысячи километров от него. В последующие дни рокот и хлопки в вулкане усилились – их было слышно уже за 2600 километров на острове Суматра. Звуки извержения настолько напоминали пушечные выстрелы, что британские войска на острове Ява мобилизовались и выдвинулись к ближайшему расположению колониальной армии, чтобы помочь ему в борьбе против предполагаемого неприятеля. Из жерла вулкана били столбы пламени и текли «массы жидкого огня», как их впоследствии описывали британские колонисты в Индонезии. Пирокластические потоки спускались к морю, уничтожая деревни и растительность на своем пути. Так продолжалось до 11 апреля; небольшие взрывы слышались до июля.