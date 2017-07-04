Госдума в конце июня утвердила увеличение расходов на транспорт в региональных командировках для каждого депутата с 300 тысяч рублей до 830 тысяч рублей в год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в комитет Госдумы по регламенту.

Как отмечается, дополнительные около 200 млн рублей на транспортные расходы перебросили из средств, предусмотренных в бюджете 2017 года на экспертно-аналитическую работу. Именно столько просили депутаты на дополнительные расходы по транспорту в январе.

Как пишет РБК, ранее на транспортное обеспечение депутатов в регионах тратили около 100 млн рублей – по 300 тысяч рублей в год на каждого депутата. При этом парламентарии могли использовать эти деньги только в региональную неделю.

Заметка дополняется.