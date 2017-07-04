Госдума в конце июня утвердила увеличение расходов на транспорт в региональных командировках для каждого депутата с 300 тысяч рублей до 830 тысяч рублей в год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в комитет Госдумы по регламенту.

Как отмечается, дополнительные деньги, около 200 млн рублей, на транспортные расходы перебросили из средств, предусмотренных в бюджете 2017 года на экспертно-аналитическую работу. Госдума не успела потратить эти деньги за полгода, пояснил собеседник издания.

По данным источников РБК, 12 депутатов уже потратили на транспорт 300 тысяч рублей. Их имена собеседники издания называть отказались.

Ранее на транспортное обеспечение депутатов в регионах тратили около 100 млн рублей – по 300 тысяч рублей в год на каждого депутата. При этом парламентарии могли использовать эти деньги только в региональную неделю. Депутаты жаловались, что им необходимо приезжать в регионы чаще, чем раз в месяц.

В январе вице-спикер Игорь Лебедев заявлял, что ГД разработала новую схему обеспечения транспортом депутатов, для которой понадобятся дополнительные 215 млн рублей. Подчеркивалось, что окончательное решение будет зависеть от Минфина.