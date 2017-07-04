В результате стрельбы в Тулузе на юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали. Об этом сообщает France3 со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, небольшую группу людей обстреляли два человека на мотоциклах. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Очевидцы рассказали, что нападавшие были одеты в традиционную мусульманскую одежду. Как отмечается, один из свидетелей снял стрельбу на видео.

Источник телеканала сообщил, что погибший был известен полиции; он проходил подозреваемым по делу об убийстве в 2016 году. В качестве основной версии происшествия рассматривается расплата, а не террористический след, добавил собеседник France3.