В результате стрельбы в Тулузе на юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали. Об этом сообщает France3 со ссылкой на полицию.
По данным телеканала, небольшую группу людей обстреляли два человека на мотоциклах. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Очевидцы рассказали, что нападавшие были одеты в традиционную мусульманскую одежду. Как отмечается, один из свидетелей снял стрельбу на видео.
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