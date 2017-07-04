«Роснефть» готова заплатить до 50% дивидендов за первое полугодие 2017 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компании, и двух федеральных чиновников.

Как отметил один из собеседников издания, «Роснефть» не планирует крупных заимствований на дивиденды. «Более чем наполовину инвестпрограмма фондирует проекты, которые находятся или на завершающей стадии, или в самом начале разработки», – добавил он.

По словам собеседника газеты, качество ресурсной базы и низкие операционные затраты позволяют «Роснефти» генерировать денежный поток.

Представитель компании заявил изданию, что никаких рекомендаций по дивидендам пока не принято. Это подтвердили в Минэкономразвития. Один из источников «Ведомостей» отметил, что вопрос о дивидендах менеджмент пока не выносил на совет директоров. Представитель Glencore, которой принадлежит 19,5% «Роснефти», отказался от комментариев. Представитель BP (19,75% акций «Роснефти») не ответил на вопросы «Ведомостей».

22 июня собрание акционеров «Роснефти» утвердило дивиденды за 2016 год на уровне 35% от чистой прибыли. Таким образом, объем выплат, как ожидается, составит около 63,4 млрд рублей, или 5,98 рубля на акцию. При этом глава «Роснефти» Игорь Сечин отмечал, что компания в ближайшее время внесет в правительство предложения по росту дивидендов до 50%.

Ранее рассмотреть вопрос о повышении дивидендных выплат Сечину предложил президент России Владимир Путин. По словам Сечина, Путин не требовал выплаты дополнительных дивидендов компанией по итогам 2016 года.

В конце апреля 2017 года глава правительства Дмитрий Медведев поручил госкомпаниям направлять на дивиденды не менее 50% прибыли по итогам 2016 года. Как отмечалось, единственное исключение правительство решило сделать для «Роснефти», которой разрешать заплатить меньше.