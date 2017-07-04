Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Банк развития Китая (CDB) создадут инвестиционный фонд объемом около $10 млрд (68 млрд юаней). Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей РФПИ.

Соотвествующее соглашение будет подписано в рамках встречи президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве. В РФПИ подчеркнули, что фонд создается для совместных проектов и позволит рассчитываться в национальных валютах. Его приоритетными направлениями станут добыча и переработка природных ресурсов, горнодобывающий и транспортный секторы, сельское хозяйство, инфраструктура.

Помимо этого, РФПИ и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ) готовят несколько новых соглашений на общую сумму более $12 млрд. Речь идет о соглашениях в финансовом секторе, сфере электронной коммерции, поставок продуктов питания, туризме и инновационных технологиях.

В числе прочего РФПИ совместно с China Investment Corporation (CIC) подпишут соглашение об увеличении капитала РКИФ на $1 млрд за счет пропорциональных взносов с обеих сторон.

Ранее о планах создать совместный инвестфонд заявлял глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он подчеркивал, что фонд «позволит китайским инвесторам больше инвестировать в Россию», и отмечал, что Путин идею поддержал.