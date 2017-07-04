КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

«Северная Корея запустила баллистическую ракету неустановленного образца в сторону Восточно-Китайского моря… около 09:40 (по местному времени, 03:40 мск)», – приводит «Интерфакс» сообщение Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По словам японских властей, ракета пролетела около 40 минут и приземлилась в исключительной экономической зоне Японии. По данным агентства Yonhap, запуск произвели с полигона в провинции Пхенан-Пукто, расположенного примерно в 100 километрах от Пхеньяна.

Как отмечает Reuters, после инцидента президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин решил провести заседание Совета национальной безопасности.

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В апреле Северная Корея провела несколько неудачных запусков баллистических ракет. Одна из них взорвалась сразу после старта, вторая пролетела около пяти километров. В мае КНДР произвела очередной запуск, ракета упала в воду на расстоянии 96 километров от Владивостока. После этого Россия привела системы противовоздушной обороны (ПВО) на Дальнем Востоке в состоянии повышенной готовности.