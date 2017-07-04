КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

«Северная Корея запустила баллистическую ракету неустановленного образца в сторону Восточно-Китайского моря… около 09:40 (по местному времени, 03:40 мск)», – приводит «Интерфакс» сообщение Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По словам японских властей, ракета пролетела около 40 минут и приземлилась в исключительной экономической зоне Японии. По данным агентства Yonhap, запуск произвели с полигона в провинции Пхенан-Пукто, расположенного примерно в 100 километрах от Пхеньяна.

Как отмечает Reuters, после инцидента президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин решил провести заседание Совета национальной безопасности.

По данным военных Южной Корее, ракета пролетела около 930 километров (578 миль).

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В апреле Северная Корея провела несколько неудачных запусков баллистических ракет. Одна из них взорвалась сразу после старта, вторая пролетела около пяти километров. В мае КНДР произвела очередной запуск, ракета упала в воду на расстоянии 96 километров от Владивостока. После этого Россия привела системы противовоздушной обороны (ПВО) на Дальнем Востоке в состоянии повышенной готовности.