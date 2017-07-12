Прокуратура запросила пожизненный срок для предполагаемого исполнителя убийства политика Бориса Немцова Заура Дадаева. Об этом сообщает агентство «Москва».

Обсуждение вердикта присяжных проходит в Московском окружном военном суде. Для для Темирлана Эскерханова прокуратура запросила 19 лет лишения свободы, для Шадида Губашева – 21 год. Анзора Губашева гособвинение просит приговорить к 23 годам колонии, Хамзата Бахаева – к 17 годам.

Защита Бахаева просила судью оправдать его.

Ранее Дадаев прокомментировал решение присяжных. Он заявил, что сидит «за самое громкое преступление, которое не совершал», а присяжных по делу «продавили, а всех, кто что-то понимал, удалили».

29 июня коллегия присяжных признала виновными Дадаева и еще четверых фигурантов дела об убийстве Немцова. Присяжные посчитали, что ни один из них не заслуживает снисхождения.

Кроме Дадаева, по делу проходят братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Адвокат Дадаева сразу заявил, что вердикт присяжных сфальсифицировали.

Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года. Заказчиком следствие называет бывшего бойца батальона «Север» МВД Чечни Руслана Мухудинова. Он находится в международном розыске, его дело выделили в отдельное производство.

Защита семьи Немцова считает организатором убийства экс-командир «Севера» Руслана Геремеева. По делу он проходит в качестве свидетеля.

Как писало РБК, следователи дважды пытались предъявить Геремееву заочные обвинения, однако глава СК Александр Бастрыкин отказывался подписывать постановления. На допрос экс-командир «Севера» не пришел.