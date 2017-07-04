Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассматривает предложение о переносе вступления в силу антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова с 2018 на 2023 год. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Законопроект о переносе предлагали сенатор Антон Беляков и депутат Олег Шеин. Как отмечается, комиссия рассматривала положительный отзыв, но решения о переносе не приняла.

Как рассказал один из собеседников газеты, замечание к проекту высказал представитель ФСБ, авторам документа дали время на его доработку. О каких именно замечаниях идет речь, источник «Ведомостей» не уточнил.

Заметка дополняется.