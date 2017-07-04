Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассматривает предложение о переносе вступления в силу антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова с 2018 на 2023 год. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Законопроект о переносе предлагали сенатор Антон Беляков и депутат Олег Шеин. Как отмечается, комиссия рассматривала положительный отзыв, но решения о переносе пока не приняла.

Один из собеседников газеты рассказал, что замечание к проекту высказал представитель ФСБ, авторам документа дали время на его доработку. О каких именно замечаниях идет речь, источник «Ведомостей» не уточнил.

По словам человека, знакомого с одним из участников совещания, на практике доработка означает, что в целом проект поддерживается, но нуждается в уточнениях. При этом в самом отзыве отмечается, что проект требует уточнения, так как возможно поэтапное вступление закона в силу с 1 июля 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет «антитеррористических» законов, внесенных в Госдуму депутатом Ириной Яровой, в июле 2016 года. Тогда же Беляков и Шеин предложили отсрочить его вступление в силу на пять лет.

Согласно законам, операторы должны полгода хранить изображения, текстовые и голосовые сообщения пользователей с возможностью их расшифровки; также ужесточается ответственность по статьям о терроризме и экстремизме.