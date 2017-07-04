ExxonMobil, Chevron и другие крупные энергокомпании недовольны ужесточением санкций против России, пишет The Wall Street Journal.
Как указывают в корпорациях, одобренный Сенатом в июне законопроект о новых санкциях в отношении России и Ирана, осложнит совместные с российскими партнерами нефтегазовые проекты.
Кроме того, пишет WSJ, американские компании беспокоятся, что санкции заставят их раскрывать информацию, которую они считают конфиденциальной.
По данным газеты, законопроект вызвал беспокойство не только у энергетических компаний, но и у представителей других отраслей. В частности, за этим «внимательно следит» General Electric.
Как писала WSJ в апреле, ExxonMobil пытается добиться смягчения санкций, чтобы вместе с «Роснефтью» работать в Черном море.
Принятый 14 июня Сенатом проект закона о санкциях предусматривает в том числе сокращение срока предоставления кредитов для находящихся под санкциями российских банков с 90 дней до 14. Для энергокомпаний срок финансирования сократится до 30 дней.
Кроме того, по законопроекту, президент США может распространить действие ограничений на инвесторов, которые хотели бы участвовать в строительстве российских экспортных трубопроводов или оказывать таким проектам технологическую поддержку.
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