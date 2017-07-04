Чтение Библии в кафе нужно согласовывать с властями, чтобы обеспечить безопасность участников проповеди и посетителей заведения.

Это следует из ответов уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальперина на вопросы суда, пишут «Ведомости».

Как напоминает газета, в 2014 году лидера группы евангельских христиан Алексея Колясникова оштрафовали за коллективное чтение Библии в сочинском кафе без согласования.

ЕСПЧ интересовался, расценивать ли это как нарушение. Сам Колясников, пишут «Ведомости», признавал необходимость уведомить власти о собрании, он не сделал этого, поскольку не зарегистрировал религиозную группу.

По мнению Гальперина, в кафе, где Колясников читал Библию, проходило именно публичное мероприятие, поскольку использовалась аудиоаппаратура. Как уточняется в ответе Минюста, «верующие могут свободно собираться, но это право не является абсолютным и может быть ограничено при необходимости защиты основ конституционного строя, обеспечения безопасности».

ЕСПЧ коммуницировал жалобу Колясникова в марте. В заявлении он указывал, что «преследование участников коллективной молитвы» противоречит решению Конституционного суда. Инстанция в 2012 году признала противоречащим основному закону страны требование уведомлять власти о подобных мероприятиях, если не требуется специальных мер безопасности.