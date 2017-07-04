Минфин внес предложения по изменению правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно инициативе, аварии, которые привели к ущербу не более, чем на 100 тысяч рублей, предлагается оформлять через мобильное приложение. Это приложение позволит снимать повреждения автомобилей на месте ДТП, а данные передавать в ОСАГО.

Эта мера нужна для «оперативного урегулирования последствий ДТП и сокращения количества выездов сотрудников полиции для оформления документов о ДТП без человеческих жертв», поясняет ведомство.

Действующее законодательство разрешает оформлять документы через европротокол при авариях, которые привели к ущербу на сумму до 50 тысяч рублей. При этом снимать повреждения автомобилей разрешается только через сертифицированные видеорегистраторы, где исключена возможность манипулирования с записью.

В отличие от действующей нормы, оформлять документы без сотрудников ГИБДД хотят разрешить вне зависимости от того, договорились ли водители о виновнике происшествия и обстоятельствах произошедшего.