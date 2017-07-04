Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ритейлера «Дикси». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что дело завели по жалобе производителя колбас, компании «Мортадель». Торговую сеть заподозрили в «навязывании условий, запрещенных законом о торговле, и ограничении доступа на товарный рынок».
«Мы считаем недопустимым навязывание со стороны торговых сетей экономически невыгодных условий договоров поставщикам и производителям, в том числе, услуг, связанных с продвижением товаров», – приводятся в сообщении слова замглавы ФАС Андрея Кашеварова.
В марте «Мортадель» потребовала от «Дикси» 104 млн рублей, якобы заплаченных за «лжемаркетинг». По словам вице-президента «Мортаделя» Эльвиры Агурбаш, компания заплатила за «соблюдение стандарта продаж», «проведение дегустации», причем счета выставлялись пост-фактум, а еще 47,4 млн рублей отдали за «билет на самолет», без которого продукцию поставщика убрали бы с полок ритейлера.
Позднее «Дикси» подала ответную жалобу на «Мортадель», обвинив производителя в требовании установить фиксированную торговую наценку и сократить сроки закупки акционных товаров до двух суток.
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