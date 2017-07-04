Власти Канады собираются извиниться и дать 10,5 млн канадских долларов ($8 млн американских) бывшему узнику Гуантанамо Омару Хадру. Об этом сообщает The Guardian.

Гражданина Канады Омара Хадра задержали в Афганистане в числе предположительных членов «Аль-Каиды», когда тому было 15 лет. Ему предъявили обвинение в убийстве американского врача.

Хадра поместили в Гуантанамо, где он дал признательные показания. Всего он находился в Гуантанамо 10 лет. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы помимо того, что он уже отбыл под стражей. Отбывать наказание его отправили на родину – в Канаду. Там он подал жалобу на приговор, заявив, что дал признательные показания под давлением. В 2015 году его отпустили.

Дело Омара Хадра привлекло внимание после того, как его назвали «ребенком-солдатом». Адвокаты утверждали, что участвовать в боевых действиях его принудил отец.

Отмечается, что он был самым молодым заключенным, находящимся в Гуантанамо. Он, кроме того, оказался последним гражданином стран Запада, который содержался в этой тюрьме.