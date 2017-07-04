Оппозиционер Вячеслав Мальцев уехал из России. Об этом «Дождю» рассказал пресс-секретарь движения «Русский марш» Денис Романов.

Как уточнил Романов, на Мальцева завели дело о создании экстремистского сообщества и собирались арестовать. Оппозиционер принял решение об отъезде после того, как узнал о планах об аресте.

Координатор «Артподготовки – Санкт-Петербург» Александр Расторгуев сообщил РБК, что Мальцева предупредили лояльные сотрудники ФСБ и МВД.

Не уточняется, куда уехал националист. Изначально он собирался поехать в Молдавию через Украину, но туда его не пустили, пояснил Романов. 28 июня Мальцев на канале «Политическая арена» заявил, что пытался попасть в Молдавию, но его не пустили на Украину из-за того, что он якобы является участником боевых действий в Донбассе.

В апреле Мальцева задержали в Саратове по делу о митинге 26 марта. Во время задержания у оппозиционера случился сердечный приступ. Позднее его арестовали на 15 суток за неповиновение сотруднику полиции.

Вячеслав Мальцев участвовал в выборах депутатов Госдумы в 2016 году по спискам ПАРНАС. На дебатах он, в частности, предлагал отправить в отставку президента Владимира Путина.