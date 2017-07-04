Минобороны России полагает, что ракета, запущенная КНДР, была средней дальности, а не межконтинентальная, как утверждает Пхеньян. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Параметрические данные полета баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности», – цитирует агентство сообщение ведомства.

По данным Минобороны, «ракета поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км, упав в центральной части Японского моря». Как уточнили в министерстве, запуск не представлял опасности для России.

КНДР 4 июля объявила об испытании ракеты, которая пролетела 930 километров. По заявлению Пхеньяна, ракета способна поразить «любую цель».

https://twitter.com/DaveSchmerler/status/882161346883706880

В 2017 году Северная Корея провела несколько неудачных ракетных пусков. В апреле одна из ракет взорвалась сразу после старта, вторая пролетела около пяти километров.