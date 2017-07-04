Русский академический фонд, возглавляемый племянником президента Романом Путиным, предложил освободить от армии выпускников, получивших красный диплом. Об этом сообщает Znak со ссылкой на письмо министру обороны Сергею Шойгу.

При этом, если они воспользуются предложением, то им ограничат выезд за рубеж. Издание не уточняет, каким образом и как долго будут действовать ограничения.

Отсрочку до 27 лет также предлагается дать студентам, которые продолжают обучение в государственных вузах или учатся заочно и работают на оборонно-промышленных предприятиях, но не попадают под программу отсрочки от армии.

«В настоящее время получение красного диплома, за редкими исключениями, не приносит владельцу почти никаких преимуществ, кроме морального удовлетворения. При этом российская государственная статистика показывает, что за последние 4 года резко выросли показатели эмиграции», – поясняют эксперты фонда.

Так как призывной возраст в России заканчивается в 27 лет, то отсрочка означает освобождение от воинской службы, поясняет издание.