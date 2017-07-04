«Почта России» потратит на разработку своей платежной системы 1,418 млрд рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании, через эту систему можно будет оплачивать штрафы, налоги, коммунальные услуги и доставку посылок, в том числе из интернет-магазинов. Сервис планируют закончить к середине 2018 года.

В пресс-службе «Почты России» пояснили, что 400 млн рублей пойдет на развитие платежной системы, еще 1 млрд рублей – на развитие системы ГИС ЖКХ.

О намерении создать свою платежную систему «Почта» сообщила в октябре 2016 года. Тогда сервис планировали запустить к лету 2017-го, представители компании говорили, что он «будет похож на AliPay или PayPal». Кроме того, как отмечали в «Почте», это должен был быть «агрегатор платежных систем».

Осенью прошлого года компания также запустила торговую площадку «Почтамаркет», которая объединила интернет-магазин и торговлю через бумажные каталоги.