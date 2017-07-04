РЖД с декабря запустят продажу билетов на поезда дальнего следования за 120 дней до отправления. Об этом сообщил руководитель департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» Максим Шнейдер, передает ТАСС.

«Принято решение о вводе действия нового графика в декабре текущего года. Мы открываем глубину продажи за 120 суток, то есть уже в декабре откроется продажа на апрель», – отметил он.

Сейчас билеты на поезд можно купить за 60 дней до отправления. Такие правила ввели в декабре 2016 года, до этого билеты продавались за 45 дней.