Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет 7 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова.

По его словам, дата согласована, встреча состоится на саммите G20, который пройдет в Гамбурге.

Это будет первая личная встреча американского и российского президентов. После избрания Трампа в ноябре 2016 года главы государств несколько раз общались по телефону.

В Вашингтоне в конце июня также говорили, что Путин и Трамп встретятся в начале июля. Тему встречи Кремль и Белый дом пока не уточняли, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал о процессе согласования этого вопроса «по дипломатическим каналам».