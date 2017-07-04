Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет 7 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова.

По его словам, дата согласована, встреча состоится на саммите G20, который пройдет в Гамбурге.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал ТАСС, что это будет «полноценная “сидячая” встреча». По его словам, предполагается «отдельная беседа».

Это будет первая личная встреча американского и российского президентов. После избрания Трампа в ноябре 2016 года главы государств несколько раз общались по телефону.

В Вашингтоне в конце июня также говорили, что Путин и Трамп встретятся в начале июля. Тему встречи Кремль и Белый дом пока не уточняли, Песков сообщал о процессе согласования этого вопроса «по дипломатическим каналам».