Адвокат Эдуард Буданцев, который во время конфликта у ресторана Elements убил двоих подчиненных Шакро Молодого, подал в суд на телеканал «Дождь». Об этом сообщает BFM.

Иск подали еще 9 июня, 3 июля состоялось предварительное заседание по делу. Оно прошло в закрытом режиме.

Буданцев требует взыскать 200 тысяч рублей с «Дождя» и 50 тысяч рублей со своего бывшего защитника Эдуарда Сулейманова, а также удалить и опровергнуть подробности расследования «Преступные элементы: как олигархи, мафиози и российские спецслужбы перессорились из-за 8 млн рублей».

Претензии Буданцева вызвали приведенная цитата «Я стрелял, и буду стрелять», слово «застреливший» и кадры его квартиры и машины.

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Как рассказал «Медиазоне» заместитель главного редактора «Дождя» Максим Гликин, эти детали были важны для подтверждения связи Буданцева с силовиками.

Буданцев – отставной полковник МВД, в декабре 2015 года он застрелил из наградного пистолета двоих подручных Шакро Молодого. Как позднее пояснял адвокат, он стрелял из соображений самообороны. Изначально на него завели дело о убийстве и хулиганстве, поместив под домашний арест. По данным «Росбалта», позднее дело переквалифицировали на убийство при превышении допустимых пределов самообороны. В итоге адвоката выпустили под подписку о невыезде.