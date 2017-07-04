Каталония «немедленно» объявит о независимости в случае, если жители проголосуют за это на референдуме. Об этом сообщает AP.

Как уточняет издание El Pais, такая норма прописана в законопроекте о референдуме. В случае положительного исхода голосования, об отсоединение объявят в течение 48 часов.

Ранее власти региона назначили референдум на 1 октября. Испанские власти, в свою очередь, заявляли, что пресекут любые попытки отделения района от страны.

«Этот референдум не состоится, поскольку он незаконный», – сказал официальный представитель правительства страны Иньиго Мендес де Виго (цитата по Reuters).

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Как отмечало Reuters, выход из состава Испании в июне поддерживали 44,3% населения, а 48,5% жителей хотят сохранить статус-кво.

Каталонский парламент объявлял о независимости в 2015 году после референдума, на котором более 80% жителей поддержали отделение от Испании. Конституционный суд страны, однако, признал референдум незаконным, а затем отменил решение властей Каталонии о независимости.