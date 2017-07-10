Информагенство РИА «Новости» выделило самые популярные слова в ответах президента на десятки вопросов, адресованных ему в ходе последней прямой линии. Самый расхожий путинский глагол? Его нетрудно угадать: «будет». «Государство для того и существует, чтобы помогать людям», – сказал как-то президент, ободрив очередного человека в трудной жизненной ситуации. Но не будем забывать, чем вся эта добросердечность является по существу. Многолетняя традиция решать частные вопросы вместо системных при участии первого лица говорит лишь о продолжающейся деградации институтов власти. Государство предпочитает «помогать людям» все более избирательно. Пережив кампанейщину, сферы, к которым произвольно обращается Путин в ответ на сообщения граждан, быстро обретают статус-кво. Чем охотнее он реагирует на «сигналы с мест», тем меньше шансов, что причины, побудившие людей жаловаться президенту на жизнь, будут устранены в национальных масштабах. Когда рабочие с Сахалина ищут управу на заводского директора в Москве, а президент пытается контролировать решение вопросов вывоза мусора, ремонта улиц и расселения домов, это указывает на диагноз тяжелой болезни – паралич управления в стране. Проиллюстрируем симптомы цифрами.